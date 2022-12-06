Сьогодні вранці вибух прогримів на аеродромі в Курську.

Російський президент Володимир Путін сьогодні вранці провів нараду з постійними членами Ради Безпеки.

Як кажуть на сайті Кремля, нарада була присвячена "забезпеченню внутрішньої безпеки". Подробиць немає.

Нарада проходить на тлі вибухів на російських аеродромах. Сьогодні вранці вибух прогримів на аеродромі в Курську.

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Крім того, пожежа від удару безпілотника сталася на території комбінату в декількох метрах від резервуарів з паливом у Брянській області.

Нові вибухи на аеродромах в Росії - новини

5 грудня вибух прогримів на території аеродрому стратегічної авіації в Енгельсі Саратовської області за 800 км від України.

В результаті атаки "невідомого безпілотника" було пошкоджено Ту-95, які готувалися завдати масованого ракетного удару по Україні. Двоє окупантів отримали поранення.

Того ж дня "невідомий безпілотник" атакував ще один аеродром росіян – у Рязанській області.

В ГУР, своєю чергою, наголосили, що за усі вибухи на території Росії "відповідальність несе країна-агресорка".

Напередодні експерти, аналізуючи супутникові знімки з Енгельса, констатували, що РФ зосередила на аеродромі до 20% стратегічної авіації.

Все ж це не завадило росіянам завдати нового масованого удару по Україні ввечері у понеділок. Хоч він й був не такої сили, про яку попереджали у командуванні.

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