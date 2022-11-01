Три БПЛА збили українські захисники.

У ніч на 1 листопада у Полтаві пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telegram-каналі.

"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше", - написав він о 2:00.

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Пізніше Лунін повідомив, що у небі над областю помітили ворожі безпілотні літальні апарати.

"Над Полтавщиною ворожі БПЛА. Три з них збили. Ще кілька фіксують над областю. Залишаємося в укриттях!" - додав голова ОВА.

Обстріл України

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня російські загарбники вкотре завдали масованого удару по містам України

Повідомлялося про пошкодження 18 об’єктів, більшість із яких є енергетичними.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни застосували по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3".

Президент Володимир Зеленський відзначив, що більшість обʼєктів, які окупанти визначили як мішені, вдалося врятувати. Повітряні сили збили 45 крилатих ракет з 55.

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