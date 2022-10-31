Він зазначив, що Україна тримається.

Тільки за сьогодні Росія застосувала по цивільним обʼєктам України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, 4 БПЛА типу "Shahid-136" та один БПЛА "Ланцет-3".

Про це повідомив у Telegram головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Чи витримали б інші країни такий тиск?", - зазначає він. При цьому зазначає, що Україна тримається і "ми перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону і поступово звільняємо рідну землю".

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Залужний нагадав, що Україна веде війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, населення якої чисельніше за наше у 4 рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості.

"Ми ведемо війну на суходолі, у повітрі, на морі, в кіберпросторі тощо. Ми ведемо війну не 8 місяців, а 8 років і 8 місяців. Усе це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і жагу перемогти", - зазначив він.

При цьому наголосив, що перемога дається нам дуже важко, але вона неодмінно буде.

Удари по Україні 31 жовтня

Вранці Російська Федерація вкотре атакувала українські міста. Було пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких є енергетичними.

Повітряні сили ЗСУ змогли збити 45 крилатих ракет, випущених по Україні російськими загарбниками.

Речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук підрахував, що ранкова ракетна атака на Україну обійшлася Російській Федерації у 400-600 млн дол.

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