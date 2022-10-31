Україна зробить все для того, щоб колишня "друга армія світу", яка вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю, взагалі пішла у другу сотню.

Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Вранці 31 жовтня з 55 крилатих ракет було збито 45.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наприкінці 250-го дня війни.

Він зазначив, що ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет, і робиться все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання.

Відео дня

"Немає в російських терористів таких ракет, які могли б влучити в українське бажання жити. Жити цивілізовано і дбати одне про одного. А якщо хтось там, у Кремлі, наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивується вже своїм втратам, коли побачить, як українці ведуть "переговори" в темряві", - наголосив Зеленський.

Президент України зазначив, що сьогодні дуже добре спрацювали Повітряні сили України та всі, хто задіяний у захисті неба.

"Більшість обʼєктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет. Із них 45 збито", - сказав він.

Президент подякував за цей результат усім командуванням Повітряних сил ("Південь", "Північ", "Схід" та "Захід") і всім підрозділам Сил оборони, які задіяні для захисту українського неба.

Зеленський також зазначив, що сьогодні збито ще чотири російських вертольоти - три ударні КА-52 і один МІ-8.

"Ми будемо й надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні десять влучань терористам доводиться витрачати мінімум учетверо більше ракет. Іще гірші показники в Росії щодо дронів, зокрема й тих, які поставили їй спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня "друга армія світу" вже навіть не двадцять друга за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб вона взагалі пішла у другу сотню. І це буде", - підкреслив Зеленський.

Ракетний терор

У жовтні 2022 року Росія почала здійснювати масштабні ракетні удари по території України. Ціллю стали об'єкти критичної інфраструктури.

Вранці 31 жовтня 2022 року Росія випустила по Україні ракети з літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160.

Зазначається, що ця атака на Україну коштувала РФ 400-600 млн доларів. Це річний бюджет таких міст як Новосибірськ або Єкатеринбург.

За словами Зеленського, з початку повномасштабної війни проти України Росія випустила по українських містах 4500 ракет.

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