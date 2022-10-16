Уражено нібито зенітно-ракетний комплекс.

У прикордонному російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, працювала російська ППО, після чого в місті помітили стовп диму.

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Очевидці пишуть про "прильоти" в районі місцевого аеропорту. Уражено нібито зенітно-ракетний комплекс.

Вибухи в Бєлгороді

Бєлгород знаходиться біля російсько-українського кордону. Саме з цієї області окупанти випускають ракети по Харківській області.

Періодично у регіоні повідомляють про вибухи - переважно наслідки роботи російських ППО. Наприклад, 11 жовтня в результаті "прильоту" по місту Шебекіно Бєлгородської області загорілася підстанція, частина мешканців залишилася без світла і води.

Бєлгород є також транспортним "хабом" для поставок боєприпасів і техніки угрупованням ЗС РФ, відправлених на війну в Україну, тут же проводять навчання резервістів.

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