У прикордонному російському Бєлгороді пролунала серія вибухів.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
За попередньою інформацією, працювала російська ППО, після чого в місті помітили стовп диму.
Очевидці пишуть про "прильоти" в районі місцевого аеропорту. Уражено нібито зенітно-ракетний комплекс.
Вибухи в Бєлгороді
Бєлгород знаходиться біля російсько-українського кордону. Саме з цієї області окупанти випускають ракети по Харківській області.
Періодично у регіоні повідомляють про вибухи - переважно наслідки роботи російських ППО. Наприклад, 11 жовтня в результаті "прильоту" по місту Шебекіно Бєлгородської області загорілася підстанція, частина мешканців залишилася без світла і води.
Бєлгород є також транспортним "хабом" для поставок боєприпасів і техніки угрупованням ЗС РФ, відправлених на війну в Україну, тут же проводять навчання резервістів.