При цьому російський ставленик звинуватив у пуску безпілотників Україну.

Окупаційна влада Севастополя поскаржилася на атаку безпілотників.

Як стверджує гауляйтер міста Михайло Развожаєв, російські ППО нібито відбивають БПЛА. Станом на 8:30 нібито збито два дрони над морем.

При цьому російський ставленик звинуватив у пуску безпілотників Україну.

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Вибухи в Криму - що відомо

З перших днів повномасштабного вторгнення Росія використовує Крим як перевалочний пункт для переправлення боєприпасів і техніки на південь України, де зараз йдуть жорстокі бої.

У зв'язку з цим останнім часом почастішали випадки дивних вибухів на півострові. Найгучніша НП сталася на військовому аеродромі "Саки", коли згоріли десятки винищувачів ЗС РФ.

У гніві окупанти посилили переслідування мешканців Криму, які висловлюють підтримку Україні.

Росія окупувала Крим у 2014 році, відтоді Кремль перетворив його на військову базу, готуючись до майбутньої агресії проти материкової України.

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