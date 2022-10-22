За його словами, Крим для Росії важливий лише як плацдарм для шантажу Європи.

Для Росії півострів Крим відіграє лише важливу військову роль і не більше.

Про це заявив перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках, генерал-майор Сергій Кривонос телеканалу "Еспресо".

"Що стосується води в Крим, то я вважаю, що для росіян це питання не стояло в пріоритеті. Оскільки їхні військові бази, які знаходяться в Криму після 2014 року, повністю забезпечені водопостачанням. Тобто ці обʼєкти вони забезпечили водою першочергово. А що стосується цивільного населення та водозабезпечення для полів і виноградників, то їх це ніколи не хвилювало", - пояснив генерал.

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За його словами, Крим для Росії важливий лише як плацдарм для шантажу Європи.

"Крим завжди був цікавий для росіян тільки з військової та політичної точки зору. Це плацдарм, з якого можна спокійно шантажувати Європу. Вони часто маневрували та маневрують військовими літаками, які можуть нести ядерну зброю. Тому, якщо не буде води для Криму, то вони просто використають це знову, щоб звинуватити Україну в цьому", - підсумував Кривонос.

Звільнення Криму

Президент Володимир Зеленський заявив, що "може так статися, що Україна поверне Крим дипломатичним шляхом".

23 серпня 2021 року в Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій розпочали "Кримську платформу". Її утворили з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

На думку експертів, повноцінна операція Збройних сил України (ЗСУ) з деокупації тимчасово окупованого Росією Криму розпочнеться в 2023 році.

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