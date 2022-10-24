Крім того, в Криму значно посилилися тенденції переслідування незалежних адвокатів і журналістів.

До тимчасово окупованого Криму повернулася масова практика насильницьких зникнень громадян, чого не спостерігалося вже декілька років.

Про це повідомила голова Центру прав людини ZMINA Тетяна Печончик під час дискусійної програми парламентського саміту "Кримської платформи" у Хорватії.

"Зокрема, окупанти тримають без надання доступу адвокатам, без повідомлення рідних низку громадян у Криму. Частину вони переміщують із окупованої Херсонської області. Зокрема, як правозахисники, ми маємо інформацію про те, що такої практики насильницьких зникнень зазнала низка громадян: Ярослав Жук, Ірина Горобцова, Сергій Цигипа, Іван Козлов, Микола Петровський, Марія Гарсія-Калатают, Руслан Абдурахманов, Абаз Куртамет", – додала Печончик.

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За словами правозахисниці, ніхто не може сказати достеменно, скільки саме осіб стали жертвами насильницьких зникнень і утримуються в місцях позбавлення волі на окупованому півострові.

Крім того, в Криму значно посилилися тенденції переслідування незалежних адвокатів і журналістів.

"У травні цього року чотирьох кримськотатарських адвокатів було затримано, і пізніше вони отримали штрафи та адміністративні арешти. Зокрема, це Едем Семедляєв, Назім Шейхмамбетов, Айдер Азаматов й Еміне Авамілєва. Крім того, ще трьох кримських адвокатів було позбавлено адвокатського статусу, ліцензії, можливості продовжувати адвокатську діяльність: Ліля Гемеджи, Рустем Кямілєв і Назім Шейхмамбетов", – наголосила Печончик.

Водночас щонайменше 14 журналістів в окупованому Криму стали політв'язнями. Двох із них затримали вже після 24 лютого. За словами правозахисниці, йдеться про Ірину Данилович і Вілена Темер'янова, який співпрацював з ініціативою "Кримська солідарність".

Переслідування людей в окупованому Криму

З моменту окупації Криму Росією у 2014 році російські спецслужби почали масово затримувати та переслідувати українських громадян. Зокрема, чинилися репресії проти кримських татар.

21 жовтня стало відомо, що окупаційний суд Алушти у Криму виніс незаконний вирок громадянинові України Олександру Тарапону. Його засудили за нібито "публічне поширення завідомо неправдивої інформації про використання збройних сил РФ".

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