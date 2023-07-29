У окупованому Криму увечері пролунало кілька вибухів на складі боєприпасів росіян.
Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України, оприлюднивши відео з вибухами.
"Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів", - мовиться у повідомленні.
Зазначається, що на місце події приїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.
За даними ГУР, в районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.
"Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - зазначила розвідка.
Вибухи у Криму
Як відомо, нещодавно на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок яких пошкоджено два прольоти споруди і тепер рух по ним значно обмежений.
Крім того, останнім часом почастішали вибухи в місцях дислокації військових РФ та їх засобів. Зокрема, 17 липня на військовому полігоні неподалік від Старого Криму "почалася пожежа" на російському складі з боєприпасами.
А 22 липня невідомий безпілотний літальний апарат атакував військовий об'єкт у Червоногвардійському районі. Внаслідок атаки він почав детонувати.
25 липня у соцмережах поширили повідомлення, що у тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи у кількох містах, у тому числі Сімферополі, Старому Криму та Феодосії, Армянську.
Своєю черго керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у свіжому інтерв’ю висловив думку, що Крим вже скоро буде звільнений від російських окупантів.