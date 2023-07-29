В українській розвідці інформують, що вибухи були в результаті диверсії.

У окупованому Криму увечері пролунало кілька вибухів на складі боєприпасів росіян.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки України, оприлюднивши відео з вибухами.

"Близько десятої вечора 28 липня було гучно в Казачій бухті тимчасово окупованого Криму. Свідки чули два вибухи і звуки подальшої детонації боєприпасів", - мовиться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події приїхало декілька машин швидкої допомоги та поліції.

За даними ГУР, в районі Казачої бухти наразі дислокується 810-та окрема бригада морської піхоти окупантів.

"Відомо, що вибухи та детонація внаслідок проведеної диверсії відбулись на "тимчасовому складі" боєкомплекту рашистів", - зазначила розвідка.

Вибухи у Криму

Як відомо, нещодавно на Кримському мосту пролунали вибухи, внаслідок яких пошкоджено два прольоти споруди і тепер рух по ним значно обмежений.

Крім того, останнім часом почастішали вибухи в місцях дислокації військових РФ та їх засобів. Зокрема, 17 липня на військовому полігоні неподалік від Старого Криму "почалася пожежа" на російському складі з боєприпасами.

А 22 липня невідомий безпілотний літальний апарат атакував військовий об'єкт у Червоногвардійському районі. Внаслідок атаки він почав детонувати.

25 липня у соцмережах поширили повідомлення, що у тимчасово окупованому Росією Криму пролунали вибухи у кількох містах, у тому числі Сімферополі, Старому Криму та Феодосії, Армянську.

Своєю черго керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у свіжому інтерв’ю висловив думку, що Крим вже скоро буде звільнений від російських окупантів.

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