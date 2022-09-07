Окупанти втратять величезну військову інфраструктуру, але за деякий час відновлять втрачені матеріальні ресурси.

Крим був і залишається основою для ліній комунікацій на південному стратегічному фланзі російської агресії. Втрата контролю над півостровом значно вплине на перебіг війни, але ефект буде тимчасовим у військовому плані.

Про це йдеться у статті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного та першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки генерала Михайла Забродського для "Укрінформу".

За роки анексії росіяни перетворили Крим на військову базу. Як зазначають генерали, територія півострова дозволяє розміщення значних угруповань військ та запасів матеріальних засобів. Нарешті, в Криму – головна база Чорноморського Флоту і мережа аеродромів для нанесення авіаційних ударів практично на всю глибину території України. Окремі аналітики схиляються до думки, що саме контроль над територією півострова Крим є центром тяжіння для російських сил у цій війні.

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"Припустімо, ЗС України досягли повного успіху в кампанії 2023 року та оволоділи півостровом Крим. Вкрай позитивне політичне та інформаційне значення такого стратегічного успіху переоцінити важко. Разом з тим, по-іншому можна оцінювати воєнне значення такої перемоги. РФ втрачає базу для Чорноморського флоту, аеродромну мережу, значну кількість запасів матеріальних засобів і, найімовірніше, значну кількість особового складу і техніки. Водночас, ніщо не може суттєво завадити болісному але цілком реальному перебазуванню Чорноморського флоту до військово-морської бази Новоросійськ на східному узбережжі Чорного моря і військова присутність агресора в регіоні буде збережена разом із загрозою ракетних ударів. Подібне можна припустити і для використання російською авіацією, наприклад, аеродромів Приморсько-Ахтарськ та Єйськ. Втрата значної кількості запасів матеріальних засобів для ЗС РФ матиме лише тимчасовий ефект. Втрати в особовому складі й техніці, щонайменше, в плані чисельності, росіяни з часом можуть поповнити", - пишуть генерали.

За словами Залужного та Забродського, після 2023 року, можна вести мову "лише про новий етап протистояння з іншими вихідними даними і перспективами, але знову ж таки – триваючий конфлікт, втрати життів, витрати ресурсів і до кінця невизначений кінцевий результат".

Як повідомляв УНІАН, Залужний та Забродський впевнені, що війна Росії проти України продовжиться у 2023 році. Наразі ситуація на фронті не укладається в рамки ні бліцкригу, задуманого росіянами, ні інших воєн у ХХІ столітті.

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