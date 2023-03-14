Андрющенко зауважив, що непомітно перевезти техніку по місту, де працює спротив, неможливо.

Після чергових вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі, які пролунали 13 березня, російські загарбникі почали переміщати засоби ППО на нове місце. Так ворог намагається сховати свою техніку.

"А от і реакція на вчорашню бавовну. Русня почала перетягувати ППО на нове місце в Маріуполі. Намагаються сховати", – повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, ці намагання окупантів є даремними.

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"Якщо ти тягнеш С-300 по проспекту в окупованому місті, де працює спротив, а мешканці чекають на деокупацію, можеш сховати хіба що голову в пісок. Хоча краще одразу в пакет", – наголосив Андрющенко.

Вибухи в Маріуполі та районі: останні новини

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області останнім часом дедалі частіше лунають вибухи. Так, 13 березня в місті було чути вибухи, окупанти піднімали в небо авіацію. "Бавовна" сталася і під Маріуполем – три гучних вибухи пролунали вздовж Азовського моря.

Декількома днями раніше "прилетіло" по місцю розміщення окупантів у Мангуші Маріупольського району. Було ліквідовано 20 загарбників.

Водночас 10 березня неспокійно було в самому Маріуполі – там пролунало біля 20 вибухів. Їх епіцентр знаходився у Кальміуському районі тимчасово окупованого міста.

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