Вранці в місті було чути перестрілку.

Вночі в Маріупольському районі уздовж Азовського моря пролунали три гучних вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Вночі три гучних вибухи в Маріупольському районі вздовж Азовського моря по лінії Мелекіне - Б.Коса - Ялта - Урзуф. В 12:30 по Києву в Маріуполі пролунав вибух і мешканці Кальміуського району (с. Каменськ) відчули вибухову хвилю", - зазначив він.

Крім того, додав Андрющенко, вранці, о 06:40, в районі вул. Тополина (Кальміуський район) та Новоселівки було чутно перестрілку зі стрілецької зброї.

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"Розмінування системами ППО надзвукових падаючих кранів в Маріуполі триває на системній основі. Русня, як справи?" - написав радник мера.

Ситуація у Маріуполі - останні дані

Останнім часом у Маріуполі, який окупанти вважали своїм тилом, стали лунати вибухи. Так, вночі 22 лютого у Маріуполі пролунали 12 вибухів. Повідомлялося, що, ймовірно, є влучання у місцях скупчення сил російських окупантів.

А кілька днів тому у Мангуші Маріупольського району сталася "бавовна", результаті якої ліквідовано 20 окупантів.

Вчора стало відомо, що у Маріуполі запрацювало українське радіо. Знайти його можна пошуком по частотах.

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