Ще 7 супротивників отримали поранення.

ЗСУ вдарили по російських окупантах у Мангуші Маріупольського району. В результаті прицільної атаки вдалося ліквідувати 20 супротивників, а ще 7 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Такою інформацією поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі. Він написав: "Вночі, близько 01:00 за Києвом, "бавовна" продовжилася в Маріупольському районі. Тепер — у Мангуші. Трохи "кари небесної" прийшло в розміщення окупантів. На даний момент встановлені результати: близько 20 "хороших росіян", близько 7 ще вирішують, чи то вони будуть "хороші", чи то демобілізація за станом здоров'я".

Інформація про знищену техніку не надходила. Офіційні коментарі від ЗСУ щодо вибуху в розташуванні окупантів теж поки відсутні.

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Вибухи в Маріуполі: що відомо

Удари по окупантам у місті почалися в другій половині лютого. Тільки 22 лютого було зафіксовано 11 вибухів. "Бавовна" відбувалася в місцях дислокування рашистів.

Як повідомили в британській розвідці, удари по ворогу в Маріуполі стривожили в Росію. Місто знаходиться на дистанції понад 80 кілометрів від фронту. Це означає, що у ЗСУ з'явилися засоби ураження більшої дистанції.

Після вибухів рашисти почали відключати мобільну мережу, коли через місто рухалися колони РФ у напрямку фронту.

У березні "бавовна " в Маріуполі продовжилася, наприклад, на цьому тижні прогриміло 20 вибухів у Кальміуському районі.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що на тлі ударів місто перестало бути безпечним для окупантів. Вони трохи відійшли і перегрупувалися.

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