Петро Андрющенко зазначив, що над містом помітили два літаки.

Вибухи прогриміли в тимчасово окупованому Маріуполі у понеділок, 13 березня. Над містом видно клуби диму, а російські загарбники підняли авіацію.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, ППО росіян двічі спрацювала по лінії РадУкраїни-Агробаза, а після третього вибуху в районі ЖМР 23 піднявся стовп диму.

При цьому чиновник зазначив, що загарбники підняли в небо свою авіацію – над Маріуполем на малій висоті кружляли два російські літаки.

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"Хороші провісники української "кари небесної". Минулого разу не допомогло. Схема знову та ж. ППО, потім літаки", - написав Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

Ситуація в Маріуполі - що відомо

Останнім часом у тимчасово окупованому Маріуполі все частіше і частіше гримлять вибухи. Довгий час росіяни вважали захоплене українське місто своїм тилом.

Так, 22 лютого у Маріуполі прогриміли 12 вибухів, ймовірно, в місцях скупчення сил росіян. Після цього новий "бавовна" сталася у Мангуші, внаслідок чого ліквідовано 20 окупантів.

У ніч на 13 вересня в Маріупольському районі вздовж Азовського моря пролунали три гучні вибухи. При цьому о 06:40 в районі вул.Тополина (Кальміуський район) і Новоселівки було чути перестрілку зі стрілецької зброї.

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