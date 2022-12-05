За даними слідства, поплічницею ворога є жителька Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналася до терористичної організації "ДНР".

Служба безпеки України викрила "віце-мера" російських окупантів у Донецькій області, яка відповідала за депортацію жителів Маріуполя і Волновахи до Росії.

У повідомленні в Telegram-каналі СБУ зазначається, що в результаті слідчо-оперативних дій задокументовано незаконну діяльність так званого "заступника голови адміністрації міста Торез", яке має сучасну українську назву – Чистякове.

"На "посаді" вона поширювала кремлівський режим у захопленому українському місті й допомагала ворогу в незаконному "приєднанні" регіону до складу РФ. Крім того, зрадниця виконувала завдання Москви щодо депортації жителів окупованих районів Донеччини до країни-агресора", - наголошується у повідомленні.

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Для цього вона організувала в місті транзитний "перевалочний пункт", який використовували для примусового вивезення українців до віддалених регіонів Росії, зокрема Східного Сибіру і Далекого Сходу.

"За даними слідства, поплічницею ворога є жителька Єнакієвого, яка у 2016 році приєдналась до терористичної організації "ДНР". Згодом її призначили "керуючою справами" місцевої окупаційної адміністрації, а потім "перевели" до окупаційної адміністрації", - розповіли у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

"Щоб уникнути правосуддя, зловмисниця переховується на тимчасово захопленій території Донеччини. Однак співробітники СБУ знають про місцезнаходження зрадниці і проводять комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти України", - йдеться в повідомленні.

Примусова депортація та притиснення українців на тимчасово окупованих територіях

Як вже відомо, рашисти масово вивозять дорослих та дітей з тимчасово окупованих територій. Вони не приховують свої воєнні злочини. Так, окупанти під приводом евакуації та нібито на відпочинок вивозять українських дітей до РФ.

Окрім цього вже відомо, що окупанти викрали близько 20 фермерів на Луганщині. Ворог продовжує примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів.

Згодом у Центрі Спротиву повідомили, що депортованим у РФ українцям не видають документи. Фактично вони перебувають на території країни без прав.

Станом на 4 грудня, з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, щонайменше 2 мільйони 800 тисяч громадян України були депортовані або вимушені виїхати до країни.

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