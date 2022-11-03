Людей депортують до тимчасово окупованого Криму чи на територію РФ.

У четвер, 3 листопада, "адміністрація" Херсонщини розпочала примусову "евакуацію" мешканців лівобережної частини області. Міністерство закордонних справ України засудило примусову депортацію людей на окупованих територіях та нагадало, що Росія вкотре порушує норми міжнародного права.

Насамперед окупанти депортують мешканців Скадовського та Каховського районів Херсонської області. Людей "евакуюють" до тимчасово окупованого Криму чи на територію РФ, повідомляє прес-служба МЗС. Зазначається, що також проводять примусове переміщення мешканців Запорізької, Луганської, Донецької областей і Криму.

"На тлі депортацій також циркулюють тривожні повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу", – наголосили в МЗС.

Відео дня

Крім того, росіяни грабують промислові, інфраструктурні, культурно-освітні та медичні установи. Окупанти також крадуть майно із будинків і квартир українців.

У МЗС зазначили, що російських окупантів, які скоюють злочини проти населення України, буде покарано.

"Нагадуємо, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку позовної давності. Всі особи в РФ, які нині скоюють злочини проти українського народу, неодмінно будуть покарані", – йдеться у повідомленні.

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення жителів півдня України та запровадити проти країни-агресора нові санкції. Водночас у відомстві закликають світ посилити військову допомогу Україні задля звільнення тимчасово окупованих територій.

Депортація українців з окупованих територій

Російська окупаційна "адміністрація" заявила про плани розпочати так звану "примусову евакуацію" мешканців Каховського району Херсонщини. Відомо, що росіяни розпочнуть вивозити людей з 6 листопада. Депортацію українців планують завершити протягом трьох днів.

Крім того, російські окупанти депортують українських дітей. Уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук розповіла, що відомо про щонайменше 8 709 таких випадків.

Пізніше стало відомо, що дитячий омбудсмен РФ Марія Львова-Бєлова усиновила хлопчика, якого окупанти незаконно вивезли з Маріуполя. Зазначається, що 350 сиріт з Донецької та Луганської областей вже незаконно усиновлені і розселені в 16 регіонах Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: