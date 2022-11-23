Ворог продовжує примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів Луганщини.

Під приводом контрдиверсійних дій російські окупанти вивезли близько 20 фермерів з двох населених пунктів в Луганській області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що на тимчасово зайнятій території Луганської області російські окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів.

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"Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів", - йдеться у повідомленні.

Депортація українців - що відомо

Російські загарбники вивозять до Росії усіх кого вважають за потрібне, в тому числі у укаїнських дітей. Частину людей насильно депортують у міста на сході РФ. У МЗС України засудили примусову депортацію українців та нагадали, що Москва порушує норми міжнародного права.

Так, окупанти з одного із сіл Херсонщини вивезли до Росії 34 дитини. Також жителів області вивозили в тимчасово окупований Крим з подальшим переселенням на територію Росії.

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