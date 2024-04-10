Переважна більшість громадян сусідньої країни виступають проти участі армії Польщі та інших країн НАТО у війні.

Більшість поляків виступають проти участі армії країни в російсько-українській війні. Про це свідчать результати дослідження Statistics Poland, результати якого публікує Euractiv.

За даними соціологів, 74,8% поляків виступають проти втручання армії Польщі чи будь-якої іншої країни НАТО в конфлікт, і лише 10,2% виступають за таку підтримку.

Також, згідно з результатми опитування, 39% поляків хотіли б, щоб НАТО зайняло більш жорстку позицію щодо Росії за її агресію проти України і назвивають дії Альянсу "надто обережними". При цьому майже стільки ж (37%) вважають, що НАТО адекватно реагує на ситуацію. Ще 14% респондентів вважають, що блок надмірно реагує на конфлікт, тоді як 10% не мають чіткої думки.

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Відправка західних військ в Україну: останні новини

У березні президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свої плани розмістити західні війська в Україні. За його словами, наземна операція з участю західних військ в Україні може бути потрібною "в якийсь момент".

Як сказав Макрон, "можливо, в якийсь момент - я не хочу цього, я не буду брати на себе ініціативу - нам доведеться провести операції на місцях, якими б вони не були, щоб протистояти російським силам". Він підкреслив, що сила Франції "в тому, що ми можемо це зробити".

Нещодавно президент України Володимир Зеленський прокоментував ініціативу Макрона. За його словами, якщо західні війська будуть навчати українських бійців тут, то це буде набагто швидше, ніж відправляти наші бригади за кордон.

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