Загалом президент України підтримав ініціативу Макрона, адже таким чином навчання воїнів ЗСУ відбуватимуться швидше.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що він думає про ініціативу свого колеги Еммануеля Макрона щодо відправлення західних військ на територію нашої держави. За словами українського лідера, якщо ці війська будуть навчати українських бійців тут, то це буде набагто швидше, ніж відправляти наші бригади за кордон.

"І також тут вони повинні отримати бойовий досвід, на цій техніці. Тому що одна історія, коли ви на цій техніці в мирній державі, а інша - на полі бою. Друге: побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах, під землею. Це працює, навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше. Деякі екземпляри техніки, яку ми відправляємо на ремонт, назад отримуємо через три місяці. Також ми за пропозицію ініціативи бути на кордоні. Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони таке пропонують і будуть приїжджати, ми тільки будемо підтримувати", - зауважив глава держави в інтерв'ю під час національного телемарафону "Єдині новини".

Водночас Зеленський наголосив, що не може бути ініціатором ідеї відправки західних військ до України, адже тоді Росія почне сіяти ворожнечу між західними партнерами.

"Якщо чесно, деталі цього обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Еммануеля. Але я хочу вам пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні публічно сказати: "Так, давайте армії, приїжджайте в Україну і воюйте!" Знаєте, чому? Тому що Росія підніме хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільство інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО", - пояснив президент.

За словами Зеленського, бути ініціатором Україні у цьому питання є ризиковано. Він додав, якщо виступить з такою заявою, то РФ зробить все, аби ЗСУ не отримали військову допомогу від інших країн.

"Суспільства будуть розділені, вони будуть тиснути на лідерів своїх держав і вони будуть гальмувати нам постачання. Але якщо є ініціативи інших держав, то давайте будемо відвертими - Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти Україні. Факт", - підкреслив він.

Про що ще сказав Зеленський під час свого інтерв'ю

Також Зеленський заявив, що через брак систем ППО Україна змушена обирати, яке місто їй захищати. За його словами, нашій державі не завжди вистачає ресурсів, щоб відбити всі атаки армії РФ.

"Вони будуть добивати нашу енергосистему. Це їхнє бажання. Я вважаю, що ми зможемо пройти цей шлях. Ми багато енергооб'єктів змогли захистити. Як системами ППО, так і іншим захистом 1, 2 та 3 рівня. Це бетонний захист. Але є ракети, проти яких цей захист, проти яких ці системи не працюють, на жаль", - пояснив президент.

Крім того, він прокоментував і мобілізацію, яку планує провести Росія. Український лідер підтвердив, що країна-агресор планує мобілізувати на війну 300 тисяч особового складу.

"Відповідно до інформації від нашої розвідки, до першого червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. А потім підготовка, в Росії вона дуже коротка. Ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться десь місяць, щоб мати такий об'єм людей. Так як з дисципліною в них не дуже, то можливо вони не встигнуть до 1 червня мобілізувати таку кількість. Але ми маємо розраховувати на ті дані, що є у нас", - зауважив Зеленський.

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