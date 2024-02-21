Окупанти розстрілювали все, що рухалося.

Українські військовослужбовці до останнього намагалися заїхати на позицію "Зеніт" в Авдіївці Донецької області, щоб забрати побратимів.

Про це розповів спікер 110-ї окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в ефірі Радіо Донбас Реалії. За його словами, в певний момент "Зеніт" опинився в оточенні - прорватися туди не вдалося, попри неодноразові спроби.

"До останнього намагалися туди заїхати технікою, бронетехнікою, просто пікапи їздили. Але в якийсь момент просування ворога було настільки стрімким, настільки швидким, що просто техніка фізично не могла туди дістатися. Просто розстрілювали абсолютно все, що рухається", - сказав військовий.

Він зазначив, що техніка є пріорітетною ціллю для всіх вогневних засобів загарбницьких військ, а РФ мала на Авдіївському напрямку 10-кратну перевагу. Крім того, за останні дні окупанти застосували там близько 100 величезних керованих авіаційних бомб.

Вихід ЗСУ з Авдіївки: що відомо

Нагадаємо, 17 лютого Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський оголосив, що українські сили виходять з Авдіївки. Згодом стало відомо, що вони зайняли оборону на визначених рубежах.

Проект DeepState повідомляв, що окупанти розстріляли на "Зеніті" шістьох українських військовополонених. У 110-й окремій механізованій бригаді розповіли, що російські військові погодилися евакуювати наших бійців для обміну, однак замість цього розстріляли.

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