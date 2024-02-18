Стверджується, що це поранені бійці, які не змогли самостійно прорватися в тил під час відступу.

Російські окупанти розстріляли шістьох полонених українських воїнів на позиції "Музей" (на "Зеніті") в Авдіївці. Про це повідомляє український моніторинговий проект DeepState.

"Побратими впізнали бійців з відео, яке нещодавно поширилося московитами у мережі. (...) Через те, що позиції декілька днів були в оточенні, всім, хто був ходячий, довелося з боєм прориватися до основних сил. На жаль, було 4 неходячих хлопців (поранені) та 2 ще ходячих, які не мали шансів без евакуації пробитися", – йдеться у повідомленні.

DeepState стверджує, що довгий час не ухвалювалося рішення про відхід з цієї позиції – доки 13 лютого не почав закінчуватися боєкомплект та запаси води. За даними проекту, тоді відбулася невдала спроба деблокувати позицію, під час якої кілька бійців і отримали поранення.

Відео дня

"Розуміючи вже трагедію та безперспективність оборони, було дано команду прориватися з боєм малими групами. Тут трапився неприємний інцидент, який вже описував інший боєць в інстаграмі, коли командир сказав про поранених "Кидайте їх нафіг і спалюйте все". Біда ще в тому, що це почув саме поранений боєць", – пише DeepState.

За даними проекту, 14 лютого, почався вихід малими групами, а пораненим пообіцяли евакуацію наступного дня. Як стверджує DeepState, з 5 пораненими залишився один із вцілілих бійців, а вже наступного дня близько опівдні на позицію зайшли окупанти і ще через добу російські пабліки розповсюдили кадри розстріляних бійців.

"Серія помилок і затягування з рішучими діями привели до такої трагедії. А ворог вчергове довів, що йому байдуже на всі правила війни", – пише DeepState.

Вихід Сил оборони з Авдіївки

Як писав УНІАН, пізно вночі 17 лютого командувач оперативного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що українські сили, відповідно до отриманого розпорядження, вийшли з Авдіївки на заздалегідь підготовлені позиції. Він стверджував, що оточення українських сил не допущено.

Коментуючи процес входу з Авдіївки, кількома годинами раніше Тарнавський повідомив, що "декілька наших бійців" потрапили в полон під час спроби прорватися на безпечніші позиції.

У 3-й штурмовій бригаді також визнали поодинокі випадки потрапляння в полон, але запевнили, що на рівні відділень, взводів та підрозділів таких випадків не було.

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