Ворог погодився евакуювати тяжкопоранених українських військових, а потім – провести обмін.

Під час виведення українських військових з опорного пункту "Зеніт" в Авдіївці вийти вдалося не всім. Ворог погодився евакуювати кількох тяжкопоранених захисників, щоб у подальшому їх обміняти, але натомість – розстріляв.

Як розповіли в 110-й окремій механізованій бригаді, вихід особового складу з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування ворожою авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів. Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

"Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб. Через повне оточення опорного пункту "Зеніт" було прийнято рішення зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з ворожою стороною щодо обміну полонених для надання допомоги нашим важкопораненим беззбройним військовим, відповідно до міжнародних правил ведення війни і законів, які захищають військовополонених", – розповіли у бригаді.

Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених, надати їм необхідну допомогу, а в подальшому – обміняти.

"Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів. На оприлюдненому ворогом відео із захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника – загиблими. За нашими даними, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу. ЗС РФ – терористи і воєнні злочинці, які розстріляли беззбройних поранених. Відповідні органи проведуть розслідування і встановлять правду за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). За злочини проти наших військових ми дамо гідну відповідь", – додали в 110-й бригаді.

Розстріл військовополонених в Авдіївці

18 лютого моніторинговий проект DeepState повідомив, що російські окупанти розстріляли 6 полонених українців в Авдіївці. Це були поранені бійці, які не могли вийти з позицій самостійно.

Згодом у Донецькій обласній прокуратурі заявили, що українські правоохоронці розпочали розслідування за двома окремими фактами розстрілу росіянами українських військовополонених в Авдіївці та поблизу села Веселе на Донеччині.

19 лютого Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що російські загарбники скоїли воєнні злочини, розстрілявши українських військовополонених у Донецькій області. За його словами, страта військовополонених – це тяжке порушення норм міжнародного гуманітарного права та Женевської конвенції про поводження військовополоненими.

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