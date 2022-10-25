Батькам сказали, що вони "затримуються на відпочинок на невизначений термін".

Російські загарбники не повертають батькам дітей, яких вивезли до дитячих таборів у Російській Федерації.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

Деякі українці, які залишися на тимчасово окупованих територіях, відправили своїх дітей до таборів у Краснодарському краю.

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"Проте згодом в регіоні окупанти ввели так званий "воєнний стан", а з ним й оголосили про "евакуацію", а фактично депортацію місцевого населення", - йдеться у повідомленні.

Зараз росіяни заявили, що діти "затримуються на відпочинок на невизначений термін" й наказали передати їм теплі речі. Крім того, маленьких українців відправили до російських шкіл для подальшої русифікації.

"Фактично діти зараз є заручниками окупантів. За допомогою яких росіяни хочуть вивезти до РФ батьків дітей, тобто депортувати місцевих", - відзначають у "Спротиві".

Росія викрадає дітей

Як повідомляв УНІАН, Росія вже депортувала з окупованих територій України понад 1 млн 600 тисяч осіб.

За даними заступника голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павла Сушко, станом на 1 вересня до Росії незаконно вивезли щонайменше 557 тисяч українських дітей.

В американському Інституті вивчення війни повідомляли, що Росія віддає українських дітей на усиновлення у російські родини.

Крім того, за даними Міністерства закордонних справ України, на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя людям погрожували відправкою дітей до інтернатів.

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