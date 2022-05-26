При тому, що здійснювати примусове переселення або депортацію громадян під час війни заборонено міжнародним законодавством.

Росія незаконно вивезла з України вже понад 238 тис. дітей.

Про це повідомляє Офіс омбудсмена України.

"Станом на 26 травня країна-агресор продовжує вивозити українських громадян до Росії та на тимчасово окуповану територію України. Сьогодні відомо, що кордон із РФ перетнули вже 238 329 дітей", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що, відповідно до ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, здійснювати примусове (індивідуальне чи масове) переселення або депортацію забороняється.

"Проте Росія вдається до протиправних дій, нехтує правилами ведення війни", - наголосили в Офісі омбудсмена.

Як повідомляв УНІАН, Держдеп США засудив насильницьку паспортизацію та депортацію українців, які проводить РФ на окупованих українських територіях.

"Ми бачили, як російські сили насильно вивозили людей з окупованої території. Ми бачили, як російські війська перевозили українців до так званих фільтраційних таборів. Ми бачили спроби російських військ іншими способами підкорити український народ на цих територіях", – сказав речник Держдепартаменту Нед Прайс.

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