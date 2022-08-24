Примусове переміщення дітей є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Росія викрадає українських дітей на окупованих територіях і усиновлює серед російських сімей.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, управління у справах сім'ї та дитинства суб'єкта РФ Краснодарського краю повідомило про програму, за якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя до Тюмені, Іркутська, Кемерова та Алтайського краю, де їх усиновили російські родини.

"В управлінні заявили, що понад 300 дітей ще чекають на "знайомство зі своїми новими родинами", а громадяни, які вирішать усиновити цих дітей, отримають одноразову премію від держави", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у Головному управлінні розвідки України (ГУР) повідомляли, що російські чиновники переправили 30 українських дітей із Харцизька, Іловайська та Зугресу окупованої Донецької області до Нижнього Новгорода під виглядом участі дітей у молодіжних освітніх програмах.

Аналітики наголошують, що примусове переміщення дітей "з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу" є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Такодж повідомляється, що росіяни продовжують спроби відкрити російські школи на окупованих територіях України.

"За даними ГУР, російська влада намагалася відновити роботу 43 навчальних закладів з російськими викладачами та колаборантами в окупованій Україні. ГУР також повторила попередню інформацію про те, що окупаційна влада погрожує штрафувати українських батьків, які не віддають українських дітей до шкіл окупантів" - зазначили в ISW.

Як повідомляв УНІАН, за даними віце-прем'єра Ірини Верещук, станом на кінець червня понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені з території України до Російської Федерації.

Вона також додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли приходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де знаходиться дитина.

Верховна Рада України звернулася до Організації Об'єднаних Націй щодо неприпустимості усиновлення викрадених українських дітей в російських сім'ях.

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