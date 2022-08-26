Окупанти погрожують українським батькам відправити дітей в інтернати, якщо вони не будуть відвідувати захоплені окупантами школи в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей.

Міністерство закордонних справ України закликає ЮНЕСКО відреагувати на погрози Росії відправити українських дітей до інтернатів.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у мікроблозі Twitter.

"На тлі опору (з боку місцевих жителів) Росія погрожує батькам на окупованих територіях) Херсонщини та Запоріжжя відправляти їх дітей в інтернати, якщо вони не запишуть їх в захоплені росіянами школи. Москва використовує освіту як засіб гноблення. Закликаємо ЮНЕСКО терміново відреагувати на цей злочин", - заявив Ніколенко.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, також зазначив, що окупанти активно видають російські паспорти українським дітям, повідомляє РБК-Україна.

"За нашими даними, наприклад, у Бердянську вже видано 800 паспортів. Навіть діти, яким виповнилося 14 років, теж починають отримувати російські паспорти", – заявив Скібіцький.

Війна в Україні:

Станом на 23 серпня 2022 року в російські сім'ї незаконно передали понад 1000 дітей з Маріуполя.

Управління у справах сім'ї та дитинства суб'єкта РФ Краснодарського краю повідомило про програму, за якою російська влада перевезла понад 1000 дітей з Маріуполя в Тюмень, Іркутськ, Кемерово та Алтайський край, де їх усиновили Російські сім'ї.

За даними віце-прем'єра Ірини Верещук, станом на кінець червня понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені з території України в Російську Федерацію.

Вона також додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли приходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де знаходиться дитина.

Верховна Рада України звернулася до організації Об'єднаних Націй щодо неприпустимості усиновлення викрадених українських дітей у російських сім'ях.

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