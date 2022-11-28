При цьому, за даними видання, Путін не брав участі в подібних обговореннях, оскільки лише він може прийняти рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів.

Навесні 2022 року російські офіційні особи обговорювали можливе використання президентом РФ Володимиром Путіним ядерної зброї проти України.

Як пише Newsweek, факт проведення таких обговорень підтверджують електронні листи, доступ до яких отримало видання. Вони надходили на пошту російського правозахисника, керівника Антикорупційного сайту Gulagu.net Володимира Осєчкіна від інформатора з ФСБ під ніком "Вітер змін". Він надсилав інформацію про розмови всередині Кремля і російських силових структурах.

Зазначається, що листи надійшли за кілька місяців до того, як Путін заявив про готовність використовувати ядерну зброю для захисту своєї "територіальної цілісності". При цьому, вищезгаданий інформатор висловив сумнів, що Путін піде на ядерний удар, тому що Росія "теж опиниться на хвилі". Він додав, що хоча війна проти України була "десь поза логікою і здоровим глуздом", всі брали участь в дискусіях сподівалися, що "не буде здійснена відверта дурість" у вигляді застосування ядерної зброї.

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Крім того, людина під ніком "Вітер змін" заявила, що застосування тактичної ядерної зброї проти України означатиме "поразку Росії" як в очах супротивників, так і в очах нейтральних країн.

"Такий потужний аргумент для локального конфлікту продемонстрував би військову слабкість, яку не міг би перекреслити навіть військовий успіх", – зазначив інформатор з ФСБ.

Він також припустив, що ланцюжок командування в Кремлі заблокує рішення Путіна, якщо він спробує віддати наказ про ядерний удар. При цьому, за даними видання, Путін не брав участі в подібних обговореннях.

"Він – єдиний, хто може прийняти рішення про використання такої зброї, незалежно від думки генералів. Але сам факт таких дискусій викликає побоювання Білого дому", – зазначають журналісти.

Директор Європейської програми Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) Марк Бергманн сказав Newsweek, що зараз Путін "відчайдушно шукає якийсь спосіб спробувати змінити цей конфлікт".

"Якщо ви керівник такої держави, як Росія, вас може засмучувати той величезний запас ядерної зброї, який є вашою претензією на статус великої держави, проте в той же час ці запаси начебто неактуальні – ви не можете ними реально скористатися. Все, що ви можете зробити, це погрожувати їх застосуванням", – пояснив Бергманн.

При цьому він вважає, що якщо Україна продовжить досягати значних успіхів і наблизиться до окупованого Криму, РФ може всерйоз вдатися до ядерних загроз.

Водночас американські чиновники не бачать доказів того, що російські військові переміщують ядерну зброю або якось готуються до такого удару. При цьому джерела в адміністрації Байдена заявили, що американські посадові особи вважають, що ризик застосування ядерної зброї по Україні може збільшиться, коли Москва вичерпає свої сили і конвенційну зброю на війні.

Війна в Україні: ядерна загроза

З початку повномасштабної війни Росії проти України в Москві не раз погрожували застосуванням ядерної зброї по території нашої країни.

Так, на початку листопада 2022 року президент країни-агресора Володимир Путін насторожив західних лідерів, згадавши про ядерні атаки Сполучених Штатів Америки в 1945 року на Хіросіму і Нагасакі. Про застосування ядерної бомби проти Японії Путін сказав у розмові з президентом Франції Макроном.

На тлі розгромних поразок окупантів в Україні до ядерних загроз знову вдалася і російська пропаганда. Чоловік топ-пропагандистки Маргарити Симоньян режисер Тигран Кеосаян заявив, що "ядерна країна не може програти в жодній війні", якщо вчасно піде на ядерний удар.

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