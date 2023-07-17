Краще діяти, а не демонструвати фото власної зброї, заявив віце-прем'єр-міністр Федоров.

Віце-прем'єр-міністр України Михайло Федоров заявив, що 17 липня вранці морські дрони уразили Кримський міст.

У Telegram він зазначив, що поки росіяни хизуються для свого телебачення виробництвом ударних БПЛА "Ланцет", українці морськими дронами б'ють по Кримському мосту.

"Вчора мережу розірвало відео з виробництва російських дронів "Ланцет". А сьогодні Кримський міст розірвали морські дрони. І так буде по кожному виду дронів. Краще діяти, не палити фото власних виробництв та забезпечувати Сили оборони. Виробництво вже виросло, по деякими категоріям, більше ніж в 100 разів, якщо порівнювати з минулим роком. Дронів потрібно ще більше. І буде", - написав Федоров.

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Вибухи на Кримському мосту - що потрібно знати

Вранці 17 липня на Кримському мосту знову пролунали вибухи. В результаті інциденту був зруйнований один з прольотів транспортного об'єкта, що підтверджують світлини атакованого мосту. Країна-агресор повідомляє про кількох загиблих – жителів Бєлгородської області РФ.

Російські туристи не можуть втекти з півострова через Керченську протоку - пороми не працюють тимчасово за рішенням окупантів. Тому рашистам пропонують їхати назад через окупований південь України, який є зоною бойових дій.

ЗМІ писали про причетність СБУ до підриву Кримського мосту.

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