У лікарнях залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня.

Кількість жертв ракетної атаки по Харкову 2 січня зросла до двох – у лікарні померла поранена 84-річна жінка. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У лікарні померла одна з поранених внаслідок обстрілу Харкова — 84-річна жінка", - заявив він.

Синєгубов зазначив, що у медзакладах залишаються 16 постраждалих внаслідок обстрілу 2 січня. Зокрема, на стаціонарному лікуванні перебувають 11 жінок та 5 чоловіків, серед них – 9-річний хлопчик.

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"За даними лікарів, стан дитини – середньої тяжкості, стабільний. Хлопчик отримав мінно-вибухову травму та забійну рану м’яких тканин", - розповів посадовець.

Він додав, що у тяжкому стані перебуває 56-річний чоловік. Його було прооперовано. Постраждалий отримав множинні уламкові ураження. Інші пацієнти знаходяться у стані середньої тяжкості у відділеннях хірургії, серцево-судинному, офтальмологічному відділеннях.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що внаслідок ракетного обстрілу загинуло двоє жінок, ще 62 людей травмовані.

Оновлено о 14:39. За інформацією Харківської ОВА, від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України, колишня акторка Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко.

"Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні 4 січня", - додали в ОВА.

Зазначається, що Тимошенко закінчила театральну студію при Дагестанському державному театрі м. Махачкали в 1960 році. Через 8 років почала виступати на харківській театральній сцені.

Режисер Харківського драмтеатру Сергій Москаленко розповів Суспільному, що акторка була на пенсії, востаннє виходила на сцену близько 10-15 років тому.

"Знаєте, що найжахливіше, в чому зла усмішка долі? Вона все життя пропрацювала в театрі російської драми. Ніби популяризуючи російське слово, в результаті загинула від російської ракети. Це просто жах якийсь", — сказав Москаленко.

Ракетний обстріл Харкова 2 січня – що відомо

Росія нещадно атакує Харків, переважно ракетами С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Зокрема, вранці 2 січня, ворог атакував центр міста. Внаслідок цього пошкоджено понад 50 багатоповерхівок, цивільну інфраструктуру, автомобілі. Повідомлялось про загибель 91-річної жінки та десятки поранених.

Увечері того ж дня окупанти знову вдарили по місту, зруйновавши школу.

3 січня Харків вчергове був під ворожим ударом. Пошкоджено цивільну нежитлову інфраструктуру в центрі.

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