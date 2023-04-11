Росіяни можуть перекрити шлях для збору розвідданих.

У комітеті з розвідки Палати представників США вважають, що витік секретних документів Пентагону щодо війни в Україні може мати фатальні наслідки для українців.

Як пише CNN, головний демократ у комітеті з розвідки Палати представників США Джим Гаймс стверджує, що після витоку може бути втрачений доступ до важливих розвідданих.

Він стурбований тим, що найближчі союзники США — так зване розвідувальне партнерство "П’ять очей" (FVEY) яке включає Австралію, Канаду, Нову Зеландію та Велику Британію – після витоку "двічі думатимуть перед тим, як поділитися своїми найбільш чутливими розвідданими".

Відео дня

На його переконання, росіяни можуть перекрити шлях для збору американцями розвідданих, які могли б щодня рятувати життя українцям.

"Є дуже реальний ризик того, що ці джерела та методи зникнуть. І це може означати вбивство людей, це може означати відключення технологій. І це призводить до поганих результатів на полі бою", – сказав він.

Витік даних Пентагону - що відомо

Раніше цього місяця ЗМІ повідомили про масштабний витік даних Пентагону. Ці документи містять широкий спектр інформації - від аналізу стану української ППО, того, наскільки оптимістично США оцінюють успіхи ЗСУ , і до сценаріїв передачі Ізраїлем зброї Україні.

В Офісі президента стверджували, що ці матеріалі – "фотошоп" та російська ІПСО на тлі підготовки України до контрнаступу. Водночас розвідка зазначала, що частина цієї інформації зібрана з відкритих джерел. Команда Bellingcat з’ясувала, що матеріали потрапили в мережу ще в січні, утім джерело зливу досі не встановлено.

Спецслужби США вважають, що витік стався саме у них, а не у когось із союзників, Пентагон шукає джерело витоку.

Вас також можуть зацікавити новини: