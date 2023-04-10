Згідно американських офіційних осіб і документами Пентагону, які нещодавно були "злиті", українській армії необхідний величезний приплив боєприпасів, в іншому випадку існує ризик, що агресор може змінити хід війни.

Незважаючи на героїчний опір штурму російських окупантів, без великого припливу боєприпасів вся мережа української ППО, що ослаблена неодноразовими обстрілами російських безпілотників і ракет, може бути зруйнована.

Як вважають американські офіційні особи і що випливає з документів Пентагону, що нещодавно просочилися, такий поворот потенційно дозволить президенту Росії Володимиру Путіну, застосовуючи перевагу в повітрі, змінити хід війни, пише The New York Times.

У перші дні вторгнення російські літаки здійснили сотні бойових вильотів, проте поєднання кмітливості українських командирів, слабкої розвідки і поганого прицілювання російських ВПС дозволило зберегти нерозбомбаними багато українських військових літаків і засобів ППО, що не дало Москві встановити контроль над небом і змусило її не відправляти в зони активних бойових дій більшу частину своїх ВПС.

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Однак зараз, зазначає NYT, чиновники Пентагону стурбовані тим, що шквал атак Москви здалеку виснажує українські запаси ракет, а оцінка Пентагону, що була зроблена в кінці лютого і яка стала надбанням громадськості після витоку, малює ще більш похмуру картину. У цьому документі йдеться, що українська система ППО, призначена для захисту військ на лінії фронту, де зосереджена велика частина російської авіації, буде "вичерпана повністю" до 23 травня, що призведе до перевантаження мережі ППО вглиб української території. Якщо це станеться, Москва може вирішити, що її винищувачам і бомбардувальникам нарешті безпечно вступати в бій і безпосередньо впливати на результат війни.

Високопоставлені чиновники Пентагону відзначають, що якщо це станеться, це стане серйозною проблемою для України, особливо якщо російські винищувачі і бомбардувальники отримають більше свободи дій для атаки позицій українських військ і важливих артилерійських цілей на землі.

За даними Всесвітнього довідника сучасної військової авіації, Росія має як і раніше значний авіаційний потенціал: близько 900 винищувачів і близько 120 бомбардувальників. Згідно з оцінкою Пентагону в документах, що витекли, кількість російських винищувачів, розгорнутих в даний час на українському театрі військових дій, становить 485, тоді як ЗСУ розгорнули тільки 85 літаків.

"Російська армія зазнала поразки. Але ВПС Росії — ні",- сказав генерал Марк а. Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, в інтерв'ю каналу MSNBC.

Витік документів Пентагону

7 квітня у мережу просочилися секретні документи Пентагону. Докази того, що це витік, а не злом, виглядають переконливими, оскільки вони з'являлися на таких платформах, як Twitter, 4chan, Telegram та Discord. Поширювалися знімки друкованих звітів брифінгів, і вони виглядають як наспіх зроблені фотографії листків паперу. Екс-чиновники, які переглядали матеріали, відзначають, що, ймовірно, секретний брифінг був складений і захований в кишеню, а потім винесений з секретного місця для фотографування.

Так, після витоку стали доступні деталі з планування українського контрнаступу. У відкритому доступі опинилися і дані про потреби Збройних Сил України. У ГУР запевнили, що велика частина" злитої " інформації була взята з відкритих джерел і містить корисну для Росії дезінформацію. За даними американських ЗМІ, Україна була змушена змінити свої плани після витоку.

Згодом було оприлюднено документ, який свідчить про те, що США шпигували за президентом України Володимиром Зеленським.

Також стало ясно, що щупальця розвідки США глибоко проникли в Міністерство оборони Росії і ПВК "Вагнер". Витік даних викликав занепокоєння, що тепер кремлівський режим може змінити свої методики, щоб краще приховати свої плани. Крім того, під загрозою опинилися джерела в Кремлі і Міноборони РФ.

Як захід зміцнює українські сили ППО

Західні країни почали постачати Київ більш досконалими системами. У жовтні Німеччина почала відправку батарей ППО IRIS-T , кожна з яких складається з радара, системи бойового управління і трьох пускових установок, що несуть в цілому 24 ракети, Італія і Франція в кінці січня завершили підготовку для відправки в Україну ЗРК SAMP/T, а в листопаді минулого року Україна отримала першу партію американо-норвезьких NASAMS.

Крім того, прагнучи зміцнити ППО України, Адміністрація Байдена оголосила минулого тижня, що відправить додаткові системи ППО і боєприпаси в рамках пакету допомоги на суму $ 2,6 млрд.