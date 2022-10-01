Наголошується, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні проти України.

У Міністерстві оборони США вважають, що іранські дрони-камікадзе, які російські окупанти використовують у війні проти України, показали себе на полі бою гірше, ніж очікувалося. Вони зазнали "численних невдач".

Про це заявила заступниця глави Пентагону з питань політики Саша Бейкер, передає CNN.

За її словами, Вашингтон знає про провали у використанні БПЛА військами РФ.

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"Ми бачили деякі свідчення того, що БПЛА, пов'язані з Іраном, вже зазнали численних невдач на полі бою в Україні", – сказала Бейкер.

Вона наголосила, що іранські дрони не забезпечують Росії технологічну перевагу в повномасштабній війні проти України.

"Ідея того, що вони стануть якимось технологічним стрибком вперед, чесно кажучи, просто не має підтвердження", – наголосила представниця Пентагону.

Іранські безпілотники в Україні

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом росіяни щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

Зокрема, вночі сьогодні, 30 вересня, ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе, два з них збиті на підльоті до Одеси.

Військовий експерт, полковник Петро Черник вважає, що іранські дрони-камікадзе, які масово почали використовувати росіяни, не здатні переламати хід війни.

Начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк наголосила, що підрозділи ППО збивають дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

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