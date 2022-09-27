Експерт Петро Черник висловив думку, що російські війська мають обмежену кількість іранських безпілотників.

Іранські дрони-камікадзе, які масово почали використовувати росіяни, не здатні переламати хід війни.

Про це військовий експерт, полковник Петро Черник заявив в ефіріінформаційного телемарафону.

"Це зброя, яка може завдавати і, на жаль, завдає нам деяких уражень. Але, на мій погляд, вона жодним чином не переламає хід цієї війни. Не маю ані найменшого сумніву, що за тиждень-другий наші сили ППО відпрацюють якісні алгоритми, як їх перехоплювати. Єдиний болісний момент, що на них доведеться витрачати і так доволі невеликий боєзапас наших ракет, які призначені для збиття великих цілей, а тепер будуть вимушені перенацілюватися на ці малі цілі", - сказав він.

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При цьому Черник висловив думку, що російські війська мають обмежену кількість іранських безпілотників.

"Думаю, що декілька сотень одиниць у них може бути. Не думаю, що мова йде про тисячі", - сказав він.

Іранські дрони у війні проти України: що відомо

Влітку ЗМІ писали, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня в Україні вперше було збито ударний безпілотник іранського виробництва Mohajer-6, призначений для проведення розвідки, спостереження, рекогносцировки та вогневого ураження. Цей апарат збили на півдні України.

Останнім часом окупанти атакують Одеську область дронами-камікадзе. Атаки було вчинено 23, 25 та 26 вересня.

Крім того, сьогодні, 27 вересня, сили ППО збили над Миколаївською областю ри іранські безпілотники-камікадзе.

23 вересня МЗС за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.