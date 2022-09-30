Ураження внаслідок БпЛА іранського виробництва не критичні, але спричиняють пожежі.

Підрозділи протиповітряної оборони збивають дрони-камікадзе іранського виробництва вдвічі частіше, ніж вони досягають мети.

Про це начальник об’єднаного координаційного штабу прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми продовжуємо вивчення їхньої тактики, але вже маємо і певні результати. Зокрема, якщо говорити про збиття і досягнення цілей, то співвідношення в два рази на користь збиття. Це, незважаючи на те, що за показниками вони важкі для визначення протиповітряною обороною, вони досить низько летять, але досить гучні", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, звук дронів нагадує звуки мопедів або бензопил.

"За це їх кличуть "мопедами", вони сповіщають і можна на них реагувати. Вони вже збивалися стрілецькою та кулеметною зброєю", - додала вона.

За словами Гуменюк, якщо говорити про цілі, в які вони влучають – це, як правило, об’єкти інфраструктури, адмінбудівлі. Тому що 40 кг вибухової речовини, які вони несуть, спричиняють пожежі.

"Вони, як сірник, який вкидається в певний осередок для того, щоб далі розганяти пожежу. Ураження від них не критичні, але вони спричиняють пожежі", - сказала Гуменюк.

Речниця додала, що росіяни, як правило, скеровують дрони-камікадзе не поодиноко, а групами для того, щоб виявляти засоби протиповітряної оборони.

Іранські безпілотники

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників.

23 вересня МЗС за дорученням президента позбавило посла Ірану акредитації, а також наказало суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу Посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Останнім часом росіяни щодня атакують Одеську та Миколаївську області дронами-камікадзе.

Зокрема, вночі сьогодні, 30 вересня, ворог атакував Одещину та Миколаївщину дронами-камікадзе, два з них збиті на підльоті до Одеси.

Військовий експерт, полковник Петро Черник вважає, що іранські дрони-камікадзе, які масово почали використовувати росіяни, не здатні переламати хід війни.

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