Україна видворяє частину іранських дипломатів.

Міністерство закордонних справ України вирішило позбавити посла Ірану акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві у відповідь на продаж Росії ударних безпілотних апаратів.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зокрема, на виконання доручення президента Володимира Зеленського вжити невідкладних заходів реагування на факти використання військами РФ зброї іранського виробництва на території України, 23 вересня до МЗС було викликано тимчасового повіреного в справах Ісламської Республіки Іран в Україні.

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"Іранській стороні було заявлено, що постачання іранського озброєння Росії для його подальшого використання російськими військами проти українського цивільного населення та Сил оборони напряму суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України", - сказано у заяві.

Зазначається, що постачання зброї Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам двох країн.

"У відповідь на такий недружній акт українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану в Києві", - заявили в МЗС.

Іранські дрони "Shahed-136" у війні проти України: що відомо

У середині серпня стало відомо, що Іран продав Росії тисячу своїх безпілотників. 13 вересня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ повідомило, що українські військові вперше збили іранський ударний дрон Shahed 136 (Шахид-136). Безпілотника було збито поблизу Куп'янська Харківської області.

23 вересня президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими окупаційними військами озброєння іранського виробництва.

22 вересня на Миколаївщині окупанти завдали удару по Очаківському порту іранськими дронами-камікадзе Shahed 136 (Шахид-136), один з яких влучив у буксир. Того ж дня українські військові збили на Миколаївщині 4 іранські дрони-камікадзе.

23 вересня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили 5 іранських дронів-камікадзе в Миколаївському та Баштанському районах.

Також 23 вересня ворог атакував Одесу дронами-камікадзе з Чорного моря. Два дрони зруйнували адмінбудівлю в припортовій зоні, загинула цивільна особа. Також внаслідок ворожого удару дронами-камікадзе в Одесі пошкоджено 4 житлові будинки. Ще один дрон-камікадзе ЗСУ вдалося збити.