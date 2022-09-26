Було відзначено важливість оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача для ухвалення рішень з метою подальшої деокупації території України.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Зокрема, учасники заслухали інформацію про оперативну обстановку на напрямках фронту.

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"Були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України", - йдеться у повідомленні.

Також було проаналізовано стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами.

"Президент наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, під час засідання учасники окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам.

У засіданні взяли участь: міністр оборони Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, очільники силових відомств і правоохоронних органів, а також керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак і секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

У режимі відеозв’язку до засідання долучилися: командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський, командувач військ Оперативного командування "Захід" Сергій Літвінов, командувач військ Оперативного командування "Південь" Андрій Ковальчук, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Війна в Україні: контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня Збройні сили України почали успішну контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. В результаті ворожі сили змушені були тікати, залишаючи свою бойову техніку і боєприпаси, а також здаватися в полон.

Раніше керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов повідомив, що у війні з Росією вже почався переломний момент. Прикладами цього, за його словами, є останні події в окупованому Криму, зокрема, регулярні вибухи.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

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