Міністр висловив впевненість, що Україна отримає більше систем великої дальності.

На полі бою відбудуться серйозні зміни на користь України. Це може статися вже до кінця поточного року.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков виданню Financial Times.

"До кінця цього року відбудуться серйозні зміни на полі бою на користь України. Я сподіваюся, що цього року ми побачимо контрнаступальну кампанію, і що вона буде успішною", - заявив Резніков.

Міністр висловив впевненість, що Україна отримає більше систем великої дальності, зокрема, американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, які вже "змінили правила гри у війні".

"Україна використала їх (HIMARS - ред.) за останні три тижні для завдання ударів по російських складах боєприпасів далеко за лінією фронту, пошкодивши артилерійську машину РФ", - зазначив Резніков.

Він сказав, що США спочатку побоювалися, що відправка в Україну HIMARS призведе до ескалації війни, але тепер, за його словами, партнери надішлють більше, у тому числі з ракетами з дальністю польоту 300 км.

"Я думаю, що це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати HIMARS з точністю та витонченістю, і ми отримаємо ще більшу і більшу дальність", - впевнений Резніков.

Глава Міноборони додав, що західна зброя має більшу дальність дії і точніша, ніж стара українська артилерія радянських часів, а тому тепер втрати українських військових суттєво скоротилися у порівнянні з тим, що ще в травні на Донбасі в середньому складали до 100 осіб на день.

Нагадаємо, раніше в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS. За словами військового експерта Сергія Кузана, більше ніхто в світі не купить російські протиракетні системи, адже ні С-300, ні С-400 не здатні перехоплювати HIMARS.

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