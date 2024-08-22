Примітно, що згідно з даними з відкритих джерел, чисельність ДРГ, як правило, становить до 20 осіб.

В Росії заявили про спробу прориву кордону у Брянській області. Там нібито діяла "українська ДРГ", яка налічувала аж 200 бійців.

"Українська ДРГ спробувала проникнути на територію Климівського району Брянської області, проте була розбита та змушена відступити. У ході бою спробу прориву було припинено силами ПУ ФСБ Росії та підрозділами Збройних сил РФ", – пише телеграм-канал SHOT.

Зазначається, що ця "ДРГ" нібито налічувала близько 200 бійців ЗСУ.

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"Переміщення ворожої групи поблизу кордону виявили близько 19 години вечора. Після цього їй було завдано вогневої поразки, зсушники були змушені відступити з втратами. В даний час обстановка в місці бойового зіткнення стабілізована і знаходиться під контролем регіонального Оперативного штабу", – йдеться у повідомленні.

"Атаку ДРГ" також підтвердив губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

Тим часом телеграм-канал Mash заявив, що українські військові були озброєні "НАТОвськими гвинтівками".

"Три ЗСУ-шні БМП та диверсантів помітили поблизу кордону приблизно о 19:10. Вони були озброєні натовськими гвинтівками на зразок чеських Bren-2. Через півгодини боїв (до 19:40), ворог відступив із серйозними втратами. До 20:30 розпочалася друга хвиля атаки з підкріпленням – знову безуспішно. Близько 21:00 ДРГ відступила", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі в'їзд у Климівський район Брянської області перекритий блок-постами.

Додамо, що, попри заяви росіян про "ДРГ з 200 осіб", згідно з даними з відкритих джерел, чисельність ДРГ, як правило, становить до 20 осіб.

Війна з Росією: важливі новини

Четверту добу триває пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ, яку днями атакували дрони. Палає на базі "Росрезерву" в місті Пролетарськ. Знищено вже 14 резервуарів із паливом.

Крім того, вночі 21 серпня було атаковано щонайменше 5 регіонів РФ, зокрема Москву. За словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, загалом було використано близько 50 безпілотників.

Він також розповів, що атака українських безпілотників на російський аеродром "Саваслейка" 16 серпня призвела до знищення перехоплювача МіГ-31К Foxhound і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

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