Атаку на авіабазу приблизно за 650 кілометрів на північний схід від України було здійснено 16 серпня.

Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що попередня атака українських безпілотників на російський аеродром "Саваслейка" призвела до знищення перехоплювача МіГ-31К Foxhound і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

Видання The War Zone нагадує, атака на авіабазу приблизно за 650 кілометрів на північний схід від України була здійснена 16 серпня.

Саваслейка - це база дальньої авіації, основне наступальне завдання якої полягає у використанні Foxhound, адаптованих для розміщення балістичної ракети повітряного базування "Кинджал", зброї, яку спорадично застосовували у війні в Україні.

Відео дня

Авіабаза Міллерово востаннє зазнала атаки в липні. Супутникові знімки з цієї атаки показали, що було завдано певної шкоди, хоча її масштаб неясний.

Аеродром, розташований недалеко від кордону з Україною, є базою для багатоцільових винищувачів Су-30СМ Flanker 31-го винищувального авіаційного полку, а також винищувачів Су-35 Flanker-E. База вже зазнавала атак, починаючи з початку повномасштабного вторгнення.

Удар по авіабазі Саваслейка

Унаслідок атаки на військовий аеродром "Саваслейка", у Нижегородській області РФ, 16 серпня знищено три ворожі літаки, ще 5 - пошкоджено. Про це повідомило джерело УНІАН.

Так, 16 серпня Головним управлінням розвідки України було завдано удару по аеродрому "Саваслейка" дронами-камікадзе.

Як повідомляють джерела у військовій розвідці, унаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К, два літаки Іл-76 і пошкоджено близько п'яти літаків, імовірно МІГ-31К.

Вас також можуть зацікавити новини: