Було знищено літак МіГ-31 Foxhound на Саваслейці / скріншот

Глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що попередня атака українських безпілотників на російський аеродром "Саваслейка" призвела до знищення перехоплювача МіГ-31К Foxhound і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

Видання The War Zone нагадує, атака на авіабазу приблизно за 650 кілометрів на північний схід від України була здійснена 16 серпня.

Саваслейка - це база дальньої авіації, основне наступальне завдання якої полягає у використанні Foxhound, адаптованих для розміщення балістичної ракети повітряного базування "Кинджал", зброї, яку спорадично застосовували у війні в Україні.

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Авіабаза Міллерово востаннє зазнала атаки в липні. Супутникові знімки з цієї атаки показали, що було завдано певної шкоди, хоча її масштаб неясний.

Аеродром, розташований недалеко від кордону з Україною, є базою для багатоцільових винищувачів Су-30СМ Flanker 31-го винищувального авіаційного полку, а також винищувачів Су-35 Flanker-E. База вже зазнавала атак, починаючи з початку повномасштабного вторгнення.

Удар по авіабазі Саваслейка

Унаслідок атаки на військовий аеродром "Саваслейка", у Нижегородській області РФ, 16 серпня знищено три ворожі літаки, ще 5 - пошкоджено. Про це повідомило джерело УНІАН.

Так, 16 серпня Головним управлінням розвідки України було завдано удару по аеродрому "Саваслейка" дронами-камікадзе.

Як повідомляють джерела у військовій розвідці, унаслідок атаки було знищено літак МІГ-31К, два літаки Іл-76 і пошкоджено близько п'яти літаків, імовірно МІГ-31К.

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