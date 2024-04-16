Щонайменше три важливі військові об'єкти окупантів залишилися знеструмленими.

У російському Брянську палала підстанція. Знеструмлено військові об’єкти країни-агресора.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони РФ, у ніч на 16 квітня в Брянську було знеструмлено одразу декілька військових та промислових обʼєктів.

Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);

111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);

192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

"Вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України. За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - зазначили в ГУР.

"Тривожні" новини з російського прикордоння

Як повідомляв УНІАН, на думку експертів рейд РДК, Легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону на територію Білгородської та Курської областей добре впливає на ситуацію на полі бою.

Воєнний експерт Олександр Мусієнко заявив, що рейд добровольців на територію Білгородської та Курської областей досягнув певних цілей, але деякі з них – ще в процесі реалізації

Він також додав, що після рейду Путін вперше визнав, що в Росії триває громадянська війна.

Вас також можуть зацікавити новини: