Внаслідок пожежі повністю зруйновано вже 14 резервуарів з паливом.

Четверту добу триває пожежа на нафтобазі в Ростовській області РФ, яку днями атакували дрони. Палає на базі "Росрезерву" в місті Пролетарськ.

Російська служба "Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки нафтобази. На них видно густий чорний дим, а також кілька осередків займання – охоплені вогнем резервуари.

Водночас OSINT-аналітик MT_Anderson підрахував, що внаслідок пожежі повністю зруйновано вже 14 резервуарів з паливом. Ще 4 – частково зруйновані, а 16 – не пошкоджені.

Інформації про стан ще 44 резервуарів на базі він не наводить, оскільки вони вкриті густим димом.

Тим часом у мережі публікують кадри масштабної пожежі в Ростовській області:

Атака по нафтобазі в Ростовській області РФ

Вночі 18 серпня 2024 року було атаковано Ростовську область РФ. Внаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива, повідомив тамтешній губернатор Василь Голубєв. У телеграм-каналах же повідомляли про потужну пожежу на нафтобазі.

Джерело УНІАН в українській розвідці заявило, що нафтобазу в Ростовській області РФ було атаковано дронами Головного управління розвідки. Зазначалося, що ця нафтобаза працювала на ворожий ВПК та забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.

Вас також можуть зацікавити новини: