Кремль вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України, основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби ЗСУ відбили близько 100 атак противника на 5 напрямках, йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Російська Федерація вже рік продовжує повномасштабну збройну агресію проти України. Основні зусилля зараз зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 100 атак противника на зазначених напрямках", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка.

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На Бахмутському напрямку противник провів декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках відзначено безуспішні наступальні дії ворога поблизу населених Водяне, Невельське, Новомихайлівка і Пречистівка.

Як повідомляється, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За даними Генштабу, російські окупанти завдали за минулу добу 10 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснили понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок цих злочинних дій постраждали цивільні об’єкти на Харківщині та Херсонщині.

Ворог також здійснював обстріл українських територій з інших видів озброєння.

Війна в Україні - ситуація на сході

Напередодні Генштаб констатував, що наступ РФ набирає обертів – противник перекидає для штурмів додаткові війська.

Втім, наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.

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