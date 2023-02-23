Ворог відступив, його втрати дорозвідуються.

Українські військові відбили три атаки російських окупантів поблизу Бахмута Донецької області, повідомляє Державна прикордонна служба.

"Доповідаємо з Бахмута: прикордонники відбили три атаки противника", - йдеться в повідомленні.

Так, ворог намагався штурмувати позиції стрілецькими підрозділами за підтримки артилерії та авіації. "За допомогою БПЛА прикордонники виявляли наближення піхоти та наводили на неї вогонь мінометів та артилерії ЗСУ. Окупантів, яким все ж вдалося наблизитися до позицій, знищували зі стрілецької зброї", - додали у ДПСУ.

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Зазначається, що ворог відступив, його втрати дорозвідуються.

Війна в Україні - ситуація на сході

Напередодні Генштаб констатував, що наступ РФ набирає обертів – противник перекидає для штурмів додаткові війська.

Втім, наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.

Втрати РФ в Україні - актуальне

Російська армія продовжує зазнавати великих втрат у боях з ЗСУ. Причини різкого зростання втрат ворога дві – неякісний мобілізаційний ресурс і дефіцит техніки, пояснив експерт Олександр Коваленко.

Тим не менше Кремль продовжує кидати у бій непідготовлене "м’ясо". Черговим фіаско завершилась спроба противника штурмувати ЗСУ в районі Вугледара.

Британська розвідка нещодавно писала про 200 тисяч "знешкоджених" росіян у війні з Україною, з яких 60 тисяч – ліквідовані.

У розвідці НАТО натомість уточнили, що на тлі нового масштабнішого наступу РФ втрачає на кожні 90 квадратних метрів захопленої території до 2 тисяч військових. Чим закінчився один з таких штурмів – показав Пригожин: "вагнерівець" виклав у мережу фото з горою трупів своїх найманців.

Втрати у техніці РФ теж великі. За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

У мережі з’явилися підтвердження чергового знищення російського "Солнцепьоку", унікальної РЕБ-станції "Палантин" і танків "Прорив", якими пишається російський ВПК.

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