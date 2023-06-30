До допомоги долучилася й решта бійців з іншого боку окопу.

У мережі з'явилося відео порятунку бійцями ЗСУ свого побратима, що яскраво ілюструє один день з фронтового життя українських воїнів. Кадри у своєму Twitter опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

Окупанти вдарили поблизу окопів захисників - й одного з військовослужбовців ЗСУ накрило землею по голову. Потерпілий був у свідомості, але самостійно вибратися не міг. Тоді на допомогу йому поспішили інші солдати.

"Викопуй! Викопуй!" - крикнув один з оборонців. На що інший поскаржився, що нічого не чує. На тлі вже відбувалися перестрілки з ворогом.

Чоловіки не мешкали і почали відкопувати побратима - спершу голову й обличчя, коли упевнилися, що той живий, щоб воїн міг дихати. Потім взялися обережно звільняти його з землі, до допомоги долучилася й решта бійців з іншого боку окопу.

Війна в Україні - останні новини

ЗСУ станом на 30 червня продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, закріплюються у Запорізькій області, а також тиснуть на фланги росіян у Бахмуті Донецької області.

Водночас підрозділи українських сил стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Інститут вивчення війни вранці 30 червня зауважив, що українські сили вели наступ у західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями

Крім того, у мережі з'явилося відео одного з найкривавіших для росіян боїв у Луганській області. У результаті боєзіткнення ЗСУ ліквідували 40 окупантів і понад сотню "затрьохсотили".

Загалом, впродовж минулої доби українські захисники та захисниці ліквідували ще 560 російських загарбників. Загальні бойові втрати росіян з 24 лютого 2022 року становлять близько 228 тис. 340 осіб.

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