Зазначається, що українські сили мають успіх.

Сили оборони України перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку. Українські сили вели наступ у західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що Генштаб України заявив, що українські сили перехопили "стратегічну ініціативу" на Бахмутському напрямку і в даний час ведуть широкий наступ в цьому районі. Вказано, що українські сили просунулися на 1200 м у напрямку Кліщіївка та 1500 м у напрямку Курдюмівки.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний також заявив, що українські сили володіють "стратегічною ініціативою" в телефонній розмові з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі 29 червня після взяття Бахмута росіянами 21 травня. Українські офіційні особи, ймовірно, тепер визнають, що ініціатива належить українським силам, щоб показати, що ЗСУ мають намір використовувати її більшою мірою.

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Українські сили вели наступальні операції як мінімум на двох інших ділянках фронту і, як повідомляється, 29 червня домоглися успіхів. Український Генштаб повідомив, що українські сили продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. Генштаб України повідомив, що українські сили досягли часткового успіху на лінії Рівнопіль-Володине.

Ситуація під Бахмутом - останні новини

28 червня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов поінформував, що Сили оборони України мають успіхи на флангах біля Бахмута і закріплюються на досягнутих рубежах. За його словами, українська армія перехопила стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і веде наступ широким фронтом.

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