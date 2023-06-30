Позиції переходили то до ворога, то до українських бійців.

Бійці 50-го Полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України спільно з іншими підрозділами сил оборони успішно відбили атаку російських військових та закріпилися на нових позиціях у Луганській області. Про це повідомляє Нацгвардія України.

В повідомленні зазначається, що попри чисельну перевагу супротивника, українським військовим вдалося знищити 40 окупантів, поранити понад 100 ворожих солдатів і знищити їхню техніку. Зазначається, що було кілька ворожих атак.

"Бій тривав приблизно 18 годин і включав спільну роботу різних груп, а також підтримку аеророзвідки та корекцію вогню. Українські військові продемонстрували мужність та вміння, не відступаючи й не віддавши ніякої території російським силам", - повідомляють в Нацгвардії.

Командир тактичної групи Нацгвардії з позивним "Рубін" зазначає, що також під час бою було взято "одного орка" в полон і контроль над позиціями.

Командир екіпажу безпілотних авіаційних комплексів Дмитро з позивним "Мангуст" зазначає, що багато робилося для захисту позицій полку, а також "десь годин, напевно, 8-9 відбувалися бої за сусідню позицію дружнього нам підрозділу, і ми забезпечували взаємодію з ними". За його словами, позиції переходили то до ворога, то до українських бійців.

Війна в Україні - останні новини

Напередодні стало відомо, що бої за Бахмут тривають вже безпосередньо в самому місті. Зараз українські сили рухаються до того, щоб контролювати всі необхідні висоти на флангах Бахмуту.

ЗСУ станом на 30 червня продовжують вести наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Зокрема, закріплюються у Запорізькій області, а також тиснуть на фланги росіян у Бахмуті Донецької області. Водночас підрозділи українських сил стримують наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Маріїнському напрямках.

Інститут вивчення війни вранці 30 червня зауважив, що українські сили вели наступ у західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями

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