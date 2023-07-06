За минулу добу ворог здійснив близько 250 обстрілів по позиціям українських захисників навколо Авдївки та завдав 22 масованих удари по самому місту.

Російські окупанти не полишають намірів оточити місто Авдіївка. Проте всі зусилля загарбників були марними: українські захисники надали жорстку відповідь, контратакували противника та навіть повернули собі десятки метрів раніше втрачених позицій, зазначив в ефірі телемарафону начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

"По позиціях ворог штурмує, не полишає він ні бажання, ні спроби все ж таки місто оточити. І з півдня, і з півночі, де він зараз найбільше активізувався з району Кам'янки, нічого йому не вдається. Навпаки, коли наші хлопці бачать, що у них є оперативна можливість трошки контратакувати, то вони ці можливості використовують, і маємо певний успіх. Так один з напрямків, який дуже давно вони не використовували для своїх штурмових дій - це з району шахти "Бутівки", два дні поспіль вони намагались звідти трошки проявити активність, але нічого у них не вийшло. Успіху не мали, як то кажуть, "відгребли по зубах" і відступили. Навпаки, навіть нашим хлопцям вдалось трошки, метрів 50-70 повернути раніше втрачені позиції",- акцентував Барабаш.

Начальник Авдіївської МВА додав, що протягом минулої доби ворог нещадно гатив з РСЗВ "Град", ствольної артилерії, танків, як по самому місту Авдіївка, так і по позиціях українських захисників навколо міста.

Відео дня

"У місті і навколо міста дуже гаряче. Взагалі, минула доба була така активна з точки зору обстрілів. Вчора гатили цілий день по місту, було пряме влучання в наш волонтерський пункт, якраз в момент розвантаження гуманітарної допомоги, одну людину було поранено. Ніч, як правило, у нас спокійніша, вдень тиші взагалі не буває тільки. Ця ніч, навпаки, була дуже гарячою. За минулу добу 22 масованих обстріли відбулося по місту Авдіївка, по позиціях навколо міста приблизно 250 обстрілів, завдано 5 авіаударів",- підкреслив Барабаш.

Війна в Україні та ситуація в Авдіївці - головне

6 липня у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ зазначається, що на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, противник зосереджує свої основні зусилля. Там протягом доби відбулося 20 боєзіткнень.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, і закріплюються на досягнутих рубежах. Також українські захисники продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Водночас Авдіївка та його околиці зазнають постійних обстрілів з боку російських окупантів. Інфраструктура Авдіївки зруйнована на 100%, житловий фонд - на понад 90-95%. Там вже понад рік немає світла, газу та води. Проте в Авдіївці все ще залишається кількасот цивільних мешеканців.

27 червня керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш підтвердив звільнення ділянки поблизу Авдіївки біля села Веселе.

Вас також можуть зацікавити новини: