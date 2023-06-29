На Бахмутському напрямку - і на флангах, і безпосередньо у самому місті - йдуть цілодобові бої, повідомив екс-командир "Азову", майор ЗСУ Максим Жорін. Генштаб у свіжих звітах, своєю чергою, згадував про успіхи на підступах до міста.
"Якщо раніше українські сили тримали оборону, то тепер з нашої сторони бої переважно наступального характеру", - поділився Жорін.
Під тиском захисників росіяни змушені майже щодня залишати позиції і відступати, додав військовий. За його словами, ЗСУ мають певний результат і за вчорашній день.
"Зараз українські сили рухаються до того, щоб контролювати всі необхідні висоти на флангах Бахмуту. Той, хто володіє висотами, має більше можливостей завдавати ураження, контролює оперативний простір навколо. А далі - це плацдарм для подальшого просування, тактичного оточення міста, а потім і його звільнення", - розповів боєць.
Контрнаступ ЗСУ - ситуація у Бахмуті
Вранці у Генштабі доповіли про успіхи ЗСУ на флангах біля Бахмуту та закріпленні Сил оборони на досягнутих рубежах. Йшлося, зокрема, про мали частковий успіх на напрямку Рівнопіль-Володине.
Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, на Бахмутському напрямку захисники перехопили стратегічну ініціативу і ведуть наступальні дії широким фронтом.
Ворог водночас підтягує туди резерви і чіпляється за Бахмут усіма своїми силами. До прикладу, відомо про перекидання Росією на Бахмутський напрямок з Лиманського повітряно-десантного полку.
Наразі наступальна операція ЗСУ триває на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках.
Але на Заході всього ще наполягають, що прогрес початку українського контрнаступу ледь помітний і хочуть швидших результатів. На думку польського євродепутата Вітольда Яна Ващиковського, якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на "заморожуванні" війни.