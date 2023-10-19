Росія втратила свою репутацію і тепер виглядає аутсайдером та "згасаючою державою".

Президент РФ Володимир Путін намагається отримати вигоду з війни між Ізраїлем і терористами ХАМАС. Зокрема, Кремль хоче добитися припинення вогню, щоб отримати репутацію миротворця і збільшити вплив Росії на Близькому Сході.

"Людина, відповідальна за пролиття величезної кількості крові по всьому світу, і особливо в Україні, тепер каже: "Зараз важливо зупинити кровопролиття", — написав у своїй статті для The Telegraph полковник армії Великої Британії у відставці Річард Кемп.

На його думку, втручання Путіна у конфлікт нічого не змінить, оскільки репутація Росії як сильної світової держави була сильно підірвана війною проти України. Російські війська залишаються в дуже важкому становищі через 18 місяців повномасштабної війни, а удари ЗСУ ракетами ATACMS по аеродромах в окупованих Луганську і Бердянську сильно принизили Кремль.

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За словами Кемпа, країни Близького Сходу тепер вважають Росію "згасаючою державою". Так, у Сирії Путіну вже втрачає позиції. Йому довелось передислокувати частину сил звідти в Україну.

Експерт пояснив, що війна Ізраїлю проти ХАМАС може надати Кремлю короткочасну вигоду. Однак попри старання Путіна, Захід згуртовується навколо Ізраїлю, а Росія на його тлі виглядає "аутсайдером".

"Якщо вони бачать у цій кризі засіб для перемоги у війні в Україні, то це нездійсненна мрія: таку міг вигадати тільки зневірений диктатор", — насміхається Кемп.

Війна в Україні - останні новини

За даними Генштабу, минулої доби Сили оборони України відбили атаки російських загарбників на усіх напрямках. За добу відбулось 64 бойових зіткнення, а оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Вчора втрати Росії у війні перетнули межу у 290 тисяч загарбників - упродовж доби українські воїни ліквідували ще 620 росіян.

А сьогодні аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що українські морпіхи висадились на лівобережжі Херсонщини і зайняли позиції ворога.

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