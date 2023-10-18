За добу відбулось 64 бойових зіткнення.

Сили оборони України відбили атаки російських загарбників на усіх напрямках. Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ у соцмережі, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"Загалом, впродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення", - сказано у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько 10 атак біля Надії Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

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Також, на Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Також Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів Донецької області.

Водночас, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка.

При цьому, на Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки. Також противник завдав авіаційного удару біля Кам’янки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки. У цій місцевості Силами оборони відбито близько 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в неподалік Новомихайлівки. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів.

Разом з тим, на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Старомайорського та Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки.

До того ж, на Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки.. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козацьке, Тягинка, Благовіщенське, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон, а також Солончаки Миколаївської області.

"Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - йдеться у зведенні.

Війна в Україні: новини

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси "Муром" і один "Пергам". В спецслужбі поінформували, що окупанти використовують їх для цілодобового стеження за нашою територією.

А в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку російські окупанти втратили як мінімум 63 одиниці військової техніки.

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